Brad Pitt e Angelina Jolie: adesso sappiamo quando finirà la guerra (Di mercoledì 7 aprile 2021) Non siamo neanche a metà strada… La "guerra" tra Brad Pitt (57 anni) e Angelina Jolie (45), cominciata 5 anni fa, potrebbe andare avanti ancora 6. Parola di Kelly Chang Rickert, famosa avvocatessa divorzista di Los Angeles. Una che di guerre tra ex coniugi star, insomma, se ne intende. E che ha detto testualmente: "La causa di divorzio potrebbe durare ancora sei anni". C'entra l'età dei gemelli Knox e Vivienne. Brad Pitt e Angelina Jolie in Mr e Mrs Smith, il film che li ha fatti incontrare e innamorare, nel 2004. Si sono sposati 10 anni dopo e nel settembre 2016 è arrivata la separazione: da allora sono in piena causa di divorzio. Hanno sei figli.

