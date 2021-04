Boxe | torneo europeo qualificazione Olimpiade Tokyo dal 4 giugno a Parigi

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Ildiper le Olimpiadi di, sospeso lo scorso 16 marzo a Londra causa Covid-19, si svolgerà adal 4 all’8. Ilriprenderà proprio dal momento della sospensione. Dunque saranno validi i sorteggi del 13 marzo, i risultati conseguiti dal 14 al 16, e i 16 pass olimpici già assegnati. Per quanto riguarda questa competizione, sono ancora in corsa 7 atleti azzurri: Giordana Sorrentino (Quarti 51 Kg.), Angela Carini (Quarti 69 Kg.), Irma Testa (Ottavi 57 Kg.), Rebecca Nicoli (Ottavi 60 Kg.) e Flavia Severin (Ottavi 75 Kg.) tra le donne. Tra gli uomini Abbes Aziz Mohuiidine (91Kg.) e Simone Fiori (81 Kg.). Eliminati a Londra: Manuel Cappai (52 Kg.), Francesco Maietta (57 Kg.), Paolo Di Lernia (63 Kg.), Vincenzo Mangiacapre ...

