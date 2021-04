Borsa: Milano sotto tono ( - 0,08%), giù le banche, corre Nexi (Di mercoledì 7 aprile 2021) Seduta chiusa con debolezza a Piazza Affari ( - 0,08%), in una giornata in cui l'Istat ha presentato una mappa in cui risulta che circa il 45% delle imprese italiane sia strutturalmente a rischio, ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 7 aprile 2021) Seduta chiusa con debolezza a Piazza Affari ( - 0,08%), in una giornata in cui l'Istat ha presentato una mappa in cui risulta che circa il 45% delle imprese italiane sia strutturalmente a rischio, ...

Borsa: listini fermi sui record pre Covid dopo il verdetto Ema, Milano - 0,08% - 2 A Milano il Ftse All Share ha terminato la giornata a - 0,07%. Nel resto d'Europa, come detto Londra (+0,91%) ha registrato la performance migliore, mentre Francoforte ha chiuso a - 0,24%, Parigi a - 0,...

Università Bocconi, cinque borse di studio a studenti meritevoli in memoria di Luca Attanasio Cinque ragazzi avranno la possibilità di studiare grazie ad una raccolta fondi organizzata dall'Università Bocconi di Milano in ricordo dell'Ambasciatore ...

