Borsa: Milano sale con Leonardo, Pirelli e Atlantia (Di mercoledì 7 aprile 2021) Piazza Affari avvia la seduta in cauto rialzo, al pari delle altre Borse europee, continuando a risalire la china in direzione dei livelli pre - covid. L'indice Ftse Mib avanza dello 0,16% a 24.800 ...

ansa_economia : Borsa: Milano apre poco mossa. Indice Ftse Mib sale dello 0,03% a 24.767 punti #ANSA - ansa_economia : Borsa: Milano prudente, giù Terna, in luce Inwit e Diasorin. Ftse Mib guadagna lo 0,21%. Debole Atlantia, bene Cnh… - ansa_economia : Borsa: Milano chiude in crescita (+0,21%). Indice Ftse Mib a 24.761 punti #ANSA - ansa_economia : Borsa: Milano lima guadagni (+0,3%) con Wall Street stabile. Resta pesante Terna, in luce Cnh poco mossa Mps #ANSA - Activnews24 : ?? La Borsa di Milano apre piatta e con pochi movimenti di rilievo. L'indice FTSE MIB guadagna lo 0,28%, portandosi… -