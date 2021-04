Borsa: Europa debole con Wall Street aperta sotto tono (Di mercoledì 7 aprile 2021) Incerte le principali Borse europee con l'apertura sotto tono di Wall Street, in una giornata in cui gli indici Pmi dei principali Paesi europei di marzo che vanno bene, ma meno delle previsioni, ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 7 aprile 2021) Incerte le principali Borse europee con l'aperturadi, in una giornata in cui gli indici Pmi dei principali Paesi europei di marzo che vanno bene, ma meno delle previsioni, ...

Advertising

fisco24_info : Borsa: Europa debole con Wall Street aperta sotto tono: In ordine sparso banche e farmaceutici, negative le auto - InvestingItalia : #Borsa Milano in lieve calo, in sintonia con Europa, tonica Nexi - - daybinary : Borsa: Europa incerta ma ancorata ai massimi, Milano -0,2% - CorriereQ : Borsa: Europa incerta ma ancorata ai massimi, Milano -0,2% - fisco24_info : Borsa: Europa incerta ma ancorata ai massimi, Milano -0,2%: Male Moncler, bene Nexi. A Parigi vola Edf, bene Amundi -