Boom di ' paperoni' | sono 2 755 e valgono 13 100 miliardi

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Il 2021 anno record per i ''. Il numero dei miliardari nel mondo è balzato a 2.755, ovvero 660 in più rispetto all'anno precedente. Complessivamente13.100, 8.000 in più del ...

Agenzia ANSA

Nella top ten dei paperoni mondiali, oltre a Bezos al comando per il quarto anno e Musk, ci sono Bernard Arnault in terza posizione con 150 miliardi seguito da Bill Gates con 124 miliardi e Mark ... Più paperoni che negli Usa ma le diseguaglianze crescono Risultati da stropicciarsi gli occhi anche per un altro marchio iconico del lusso a quattro ruote, vale a dire Porsche (anch'essa galassia ...