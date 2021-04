Bonus cultura, cos’è e come si ottiene il voucher per chi ha compiuto 18 anni (Di mercoledì 7 aprile 2021) Dal 1° aprile è disponibile per tutti i diciottenni il Bonus cultura, un contributo di 500 euro erogato dallo Stato per l’acquisto di libri, dischi, corsi online ed altre attività culturali. La misura, inserita all’interno della Legge di bilancio 2021 dal Governo Conte II, è stata annunciata dal ministero della cultura che ha ribattezzato la nuova edizione 18app: fino al 31 agosto 2021, i ragazzi nati nel 2002 potranno registrarsi sul sito dedicato per ottenere il Bonus di 500 euro da spendere entro il 28 febbraio 2022. Le modalità per la registrazione al portale sono contenute nel decreto attuativo del Mibact del 22 dicembre 2020. April 1, 2021 «Il Bonus cultura per i diciottenni è un’iniziativa di successo e un investimento importante che in questi ... Leggi su open.online (Di mercoledì 7 aprile 2021) Dal 1° aprile è disponibile per tutti i diciottenni il, un contributo di 500 euro erogato dallo Stato per l’acquisto di libri, dischi, corsi online ed altre attivitàli. La misura, inserita all’interno della Legge di bilancio 2021 dal Governo Conte II, è stata annunciata dal ministero dellache ha ribattezzato la nuova edizione 18app: fino al 31 agosto 2021, i ragazzi nati nel 2002 potranno registrarsi sul sito dedicato per ottenere ildi 500 euro da spendere entro il 28 febbraio 2022. Le modalità per la registrazione al portale sono contenute nel decreto attuativo del Mibact del 22 dicembre 2020. April 1, 2021 «Ilper i diciottenni è un’iniziativa di successo e un investimento importante che in questi ...

blvcktokyo : Ringraziamo il bonus cultura ancora una volta - aquamarihne : ho appena comprato due libri con il bonus cultura - emmsblackthvrn : in una settimana di bonus cultura ho fatto fuori 170 euro comprando 15 libri. E poi c'è gente che mi dice che sono talento. MAH. - Arianna27385868 : Io che dopo una settimana che ho il bonus cultura ho già preso 4 libri (tipo quelli illustrati enormi e belli) su v… - softicino : ora che ho i soldi del bonus cultura vorrei comprarmi qualche libro ma non so quale :( -