Bologna, Skorupski guarito dal Covid: il portiere lo annuncia sui social (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il portiere del Bologna, Lukasz Skorupski, è guarito dal Covid-19. Ad annunciarlo lo stesso estremo difensore dei felsinei sui propri profili social. Il polacco, che aveva contratto il coronavirus proprio dal ritiro della sua nazionale nel corso dei match di qualificazione ai prossimi Mondiali, ha pubblicato una Instagram Stories in cui ha scritto un semplice “Negativo”. Dopo aver saltato la sfida contro l’Inter, potrà dunque tornare a difendere i pali rossoblu contro la Roma. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 7 aprile 2021) Ildel, Lukasz, èdal-19. Adrlo lo stesso estremo difensore dei felsinei sui propri profili. Il polacco, che aveva contratto il coronavirus proprio dal ritiro della sua nazionale nel corso dei match di qualificazione ai prossimi Mondiali, ha pubblicato una Instagram Stories in cui ha scritto un semplice “Negativo”. Dopo aver saltato la sfida contro l’Inter, potrà dunque tornare a difendere i pali rossoblu contro la Roma. SportFace.

BOLOGNA - La bella notizia della negatività di Lukasz Skorupski è arrivata ai sanitari del Bologna Gianni Nanni e Giovanni Sisca nel tardo pomeriggio di lunedì, ieri il portiere rossoblù ha preso il primo aereo da Varsavia per l'Italia ed è arrivato a ...

Bologna - Oggi novità sulle condizioni di Tomiyasu e Medel Contro la Roma saranno quasi certamente ...

Bologna, 7 apr. - (Adnkronos) - Il portiere del Bologna Lukasz Skorupski è guarito dal Covid-19. Lo ha annunciato lo stesso 29enne polacco sul suo ...

Stadio – Bologna, riecco Skorupski La notizia della negatività di Lukasz Skorupski è arrivata nel tardo pomeriggio di lunedì. Ieri il portiere polacco ha preso l'aereo ed è tornato a Bologna. A cinque giorni dalla sfida contro la Roma, ...

