Bologna, Skorupski annuncia sui social di essere negativo al Covid (Di mercoledì 7 aprile 2021) Con un annuncio su Instagram, il portiere del Bologna Lukasz Skorupski ha annunciato di essere negativo al Covid dopo essere stato positivo nel periodo della sosta per le Nazionali. “negativo!”, solo questa parola basta per comunicare la sua disponibilità a tornare in campo. Foto: Twitter ufficiale Bologna L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 7 aprile 2021) Con un annuncio su Instagram, il portiere delLukaszhato dialdopostato positivo nel periodo della sosta per le Nazionali. “!”, solo questa parola basta per comunicare la sua disponibilità a tornare in campo. Foto: Twitter ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

sportface2016 : #Bologna, #Skorupski guarito dal #Covid19 - sportli26181512 : Bologna, con la Roma riecco Skorupski: Il numero uno è risultato negativo all’ultimo tampone in Polonia e vuole ess… - PagineRomaniste : #Bologna, riecco #Skorupski #ASRoma #CorrieredelloSport - OrgoglioGobbo38 : @andrea_corra_ @Pierfra94658210 @DB05042 @DiMarzio Skorupski del Bologna è già guarito. Come la mettiamo? - MarekNapoli : RT @BombeDiVlad: ?? Lukasz #Skorupski torna negativo ?? Potrà essere presente per la prossima sfida #LBDV #LeBombeDiVlad #News https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Skorupski Calcio: Bologna, Skorupski guarito dal Covid Il portiere del Bologna Lukasz Skorupski è guarito dal Covid - 19. Lo ha annunciato lo stesso 29enne polacco sul suo profilo Instagram. Skorupski si era contagiato durante il ritiro della sua nazionale.

Stadio - Bologna, riecco Skorupski Il portiere torna ad allenarsi dopo il ...

Bologna, riecco Skorupski Pagine Romaniste Bologna, Skorupski guarito dal Covid: l'annuncio sui social Il portiere del Bologna torna a disposizione di Sinisa Mihajlovic dopo essere risultato positivo al Covid con la propria Nazionale.

Calcio: Bologna, Skorupski guarito dal Covid Bologna, 7 apr. - (Adnkronos) - Il portiere del Bologna Lukasz Skorupski è guarito dal Covid-19. Lo ha annunciato lo stesso 29enne polacco sul suo profilo Instagram. Skorupski si era contagiato durant ...

Il portiere delLukaszè guarito dal Covid - 19. Lo ha annunciato lo stesso 29enne polacco sul suo profilo Instagram.si era contagiato durante il ritiro della sua nazionale.Il portiere torna ad allenarsi dopo il ...Il portiere del Bologna torna a disposizione di Sinisa Mihajlovic dopo essere risultato positivo al Covid con la propria Nazionale.Bologna, 7 apr. - (Adnkronos) - Il portiere del Bologna Lukasz Skorupski è guarito dal Covid-19. Lo ha annunciato lo stesso 29enne polacco sul suo profilo Instagram. Skorupski si era contagiato durant ...