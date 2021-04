Bologna, punto tamponi all’aeroporto: primo passo per voli Covid free (Di mercoledì 7 aprile 2021) BOLOGNA – Un nuovo punto attrezzato per effettuare tamponi, rapidi e molecolari, ai passeggeri e lavoratori dell’aeroporto Marconi di Bologna. Inaugurato questa mattina, si trova all’esterno del terminal, in prossimità del piazzale dei bus, ed è realizzato in convenzione con l’Ausl di Bologna e la società Air medical, già attiva all’aeroporto di Torino: permetterà di soddisfare una richiesta di “2.500 al giorno“. Ma “nel caso i numeri dovessero essere maggiori, è immediatamente possibile raddoppiare la capacità di risposta arrivando a 5.000?, spiega Francesco Reggiani, amministratore di Air medical. Il servizio nasce dall’esigenza di adattarsi alle nuove richieste delle varie compagnie aeroportuali, che appunto richiedono “un test antigienico rapido, prima dell’imbarco, alcune quattro ore, altre 12 ore, altre 24 ore prima e così via”, prosegue Reggiani, o sulla base delle disposizioni dei vari Paesi che esigono certificazioni di negatività al Covid-19, con test a 72, 48 o quattro ore dal viaggio. Leggi su dire (Di mercoledì 7 aprile 2021) BOLOGNA – Un nuovo punto attrezzato per effettuare tamponi, rapidi e molecolari, ai passeggeri e lavoratori dell’aeroporto Marconi di Bologna. Inaugurato questa mattina, si trova all’esterno del terminal, in prossimità del piazzale dei bus, ed è realizzato in convenzione con l’Ausl di Bologna e la società Air medical, già attiva all’aeroporto di Torino: permetterà di soddisfare una richiesta di “2.500 al giorno“. Ma “nel caso i numeri dovessero essere maggiori, è immediatamente possibile raddoppiare la capacità di risposta arrivando a 5.000?, spiega Francesco Reggiani, amministratore di Air medical. Il servizio nasce dall’esigenza di adattarsi alle nuove richieste delle varie compagnie aeroportuali, che appunto richiedono “un test antigienico rapido, prima dell’imbarco, alcune quattro ore, altre 12 ore, altre 24 ore prima e così via”, prosegue Reggiani, o sulla base delle disposizioni dei vari Paesi che esigono certificazioni di negatività al Covid-19, con test a 72, 48 o quattro ore dal viaggio.

Advertising

bologna_sport : Il punto di Zaccheroni sul #Bologna - paola7agosto : è il sistema che non funziona! Io abito a Pavia : sono stata trasportata in ambulanza a Bologna e i miei mi seguiva… - andrea_falivene : RT @VanniCapoccia: Altri 45 giorni di detenzione per #PatrickZaki ricercatore egiziano all'Università Bologna da più di un anno prigioniero… - Nonha_stata : @AndreaMarano11 Ma la cittadinanza a che punto sta? Quella onoraria di Bologna non basta - chiara_dnc : RT @VanniCapoccia: Altri 45 giorni di detenzione per #PatrickZaki ricercatore egiziano all'Università Bologna da più di un anno prigioniero… -