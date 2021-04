Bologna: Isabella Conti, ‘candidarmi? non lo escludo, ci sto riflettendo’ (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr. (Adnkronos) – Io possibile candidata a prima cittadina di Bologna? ‘Era da tempo che sapevo che Renzi avrebbe avuto piacere se avessi deciso di prendere questo impegno, lui ritiene che possa dare molto a Bologna”. Lo dice a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, la sindaca di San Lazzaro Isabella Conti, indicata da Matteo Renzi come possibile candidata al ruolo di prima cittadina di Bologna. Cosa le ha detto in particolare il leader di Iv? ‘Mi ha detto che ho molto da dare per questa città e che la mia candidatura a sindaco di Bologna potrebbe rafforzerebbe il centrosinistra”. Dopo che Renzi ha fatto il suo nome ad Enrico Letta ha ricevuto una chiamata dal segretario Pd? ‘No, non lo conosco di persona ma ho apprezzato molto alcune sue affermazioni, nelle quali mi sono ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr. (Adnkronos) – Io possibile candidata a prima cittadina di? ‘Era da tempo che sapevo che Renzi avrebbe avuto piacere se avessi deciso di prendere questo impegno, lui ritiene che possa dare molto a”. Lo dice a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, la sindaca di San Lazzaro, indicata da Matteo Renzi come possibile candidata al ruolo di prima cittadina di. Cosa le ha detto in particolare il leader di Iv? ‘Mi ha detto che ho molto da dare per questa città e che la mia candidatura a sindaco dipotrebbe rafforzerebbe il centrosinistra”. Dopo che Renzi ha fatto il suo nome ad Enrico Letta ha ricevuto una chiamata dal segretario Pd? ‘No, non lo conosco di persona ma ho apprezzato molto alcune sue affermazioni, nelle quali mi sono ...

