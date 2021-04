Bologna: Conti, 'io candidata sindaco? Ci penso' (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr (Adnkronos) - "Diciamo che Matteo da tempo pensa che dovrei impegnarmi per Bologna, e non è il solo da queste parti"; voglio "rifletterci" perchè "in tanti amici bolognesi me lo stanno chiedendo, e sarebbe irrispettoso sottrarmi a priori a queste richieste". Lo dice al Foglio Isabella Conti, sindaco di San Lazzaro di Savena, a proposito della proposta fatta ieri da Mattreo Renzi a Enrico Letta di candidarla per il centrosinistra alle prossime comunali a Bologna. "E' stato nella sinistra giovanile che ho esordito, a 14 anni, prima di entrare in Consiglio comunale coi Ds e poi partecipare alla fondazione del Pd, il partito che è stato per più di dieci anni la mia casa e di cui ho un profondo rispetto", spiega la Conti che, tra le altre cose, parla del rapporto con le Sardine e con il M5s. Le ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr (Adnkronos) - "Diciamo che Matteo da tempo pensa che dovrei impegnarmi per, e non è il solo da queste parti"; voglio "rifletterci" perchè "in tanti amici bolognesi me lo stanno chiedendo, e sarebbe irrispettoso sottrarmi a priori a queste richieste". Lo dice al Foglio Isabelladi San Lazzaro di Savena, a proposito della proposta fatta ieri da Mattreo Renzi a Enrico Letta di candidarla per il centrosinistra alle prossime comunali a. "E' stato nella sinistra giovanile che ho esordito, a 14 anni, prima di entrare in Consiglio comunale coi Ds e poi partecipare alla fondazione del Pd, il partito che è stato per più di dieci anni la mia casa e di cui ho un profondo rispetto", spiega lache, tra le altre cose, parla del rapporto con le Sardine e con il M5s. Le ...

