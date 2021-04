Bologna, con la Roma riecco Skorupski (Di mercoledì 7 aprile 2021) Bologna - La bella notizia della negatività di Lukasz Skorupski è arrivata ai sanitari del Bologna Gianni Nanni e Giovanni Sisca nel tardo pomeriggio di lunedì, ieri il portiere rossoblù ha preso il ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 7 aprile 2021)- La bella notizia della negatività di Lukaszè arrivata ai sanitari delGianni Nanni e Giovanni Sisca nel tardo pomeriggio di lunedì, ieri il portiere rossoblù ha preso il ...

Advertising

CremoniniCesare : Il grande Gianni capo infermiere con tutti i ragazzi e le ragazze del pad25 dell’ospedale Sant’Orsola di Bologna, c… - LiaQuartapelle : Al Cairo c’è #PatrickZaki che oggi aspetta un’altra udienza per la propria liberazione. @martaserafini ha raccontat… - Eurosport_IT : Gara 1 è della Virtus Bologna!!! Battuto Kazan nella 1a semifinale di Eurocup con un Teodosic SUPER, tra 72h il mat… - SpringsteenMoni : RT @Luca_15_5: BOLOGNA Mirtillo?? 2 anni sterilizzato vaccinato , bello ma un po sfortunato. Arriva con cataratta al cristallino occhio sin… - whynot_mh : voglio fare un cosplay di gruppo con TUTTA la famiglia todoroki e andare in giro per bologna in cosplay così a cazz… -