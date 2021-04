Bollettino Coronavirus Protezione Civile 7 aprile | i dati ufficiali

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Il Dipartimento di, come di consueto, ha emesso ilufficiale sulla situazione della diffusione e del contagio delnel nostro Paese. Dunque, questi sono ireali aggiornati ad oggi, mercoledì 7...

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Coronavirus

Le cose da sapere sul ...TOSCANA - Sono 937 i nuovi contagi dain Toscana secondo ildi oggi, 6 aprile. La tabella con i dati della Regione registra inoltre altri 41 morti. Il numero totale dei casi ...Sono 998 i nuovi contagi da coronavirus in Sicilia, secondo la tabella del bollettino di oggi, 7 aprile. Registrati inoltre altri 16 morti, che portano il totale dei decessi nell’isola a 4.746 da ...Nelle ultime 24 ore in Gran Bretagna sono stati registrati 45 morti e 2.763 nuovi contagi di coronavirus. Con i dati dell’ultimo bollettino, il totale dei morti sale a 126.927. Per quanto riguarda il ...