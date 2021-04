Bollettino Coronavirus di Mercoledì 7 Aprile 2021 | rapporto positivi tamponi al 4 | 03%

(Di mercoledì 7 aprile 2021) In data 7l’incremento nazionale dei casi è +0,37% (ieri +0,21%) con 3.700.393 contagiati totali, 3.040.182 dimissioni/guarigioni (+20.927) e 112.374 deceduti (+627); 547.837 infezioni in corso (-7.868). Ricoverati con sintomi -21 (29.316); terapie intensive -60 (3.683) con 276 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 339.939totali (ieri 112.962) di cui 169.172 molecolari (ieri 70.614) e 170.767 test rapidi (ieri 42.348) con 92.018 casi testati (ieri 31.142); 13.708(target 4.311);totali 4,03% (ieri 6,87% – target 2%);/casi testati 14,89% (ieri 24,94% – target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 2.569; Piemonte 1.464; Campania 1.358; Puglia 1.255; Veneto 1.111; Lazio 1.081; ...

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Coronavirus

Nelle ultime 24 ore in Gran Bretagna sono stati registrati 45 morti e 2.763 nuovi contagi di coronavirus. Sono 2.569 i nuovi contagi di coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 7 aprile. Nella tabella si fa riferimento ad altri 109 morti. I dimessi o guariti sono stati 3.866. L'Aquila. Secondo i dati del ministero della Salute, in Italia sono 13.708 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 7.767.