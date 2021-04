Bodies, Bodies, Bodies: Amandla Stenberg e Maria Bakalova nel cast (Di mercoledì 7 aprile 2021) Le attrici Amandla Stenberg e Maria Bakalova sono state scelte per entrare a far parte del cast di Bodies, Bodies, Bodies A24, la compagnia di distribuzione e produzione cinematografica indipendente degli Stati Uniti, ha in cantiere un nuovo progetto per il grande schermo. Si tratta di un thriller diretto da Halina Reijn, prodotto da David Hinojosa e intitolato Bodies, Bodies, Bodies, che potrà contare su un cast d’eccezione. È stato infatti rivelato dal sito web Deadline che ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 7 aprile 2021) Le attricisono state scelte per entrare a far parte deldiA24, la compagnia di distribuzione e produzione cinematografica indipendente degli Stati Uniti, ha in cantiere un nuovo progetto per il grande schermo. Si tratta di un thriller diretto da Halina Reijn, prodotto da David Hinojosa e intitolato, che potrà contare su und’eccezione. È stato infatti rivelato dal sito web Deadline che ...

Advertising

acirne : La devastazione dopo i jihadisti #Mozambique - solagimma : @RiccardoAledda @ALICIAERAZO Mi sa che devi approfondire le tue conoscenze... - embonaccorso : @FabioFZ3 @_8Debora_ Serve a far partire l'Internet of bodies. IoB. Se non ci credete oggi lo farete domani. Memorizzate quest'avviso! - solagimma : @Corriere @repubblica @qn_carlino #covidioti ?? Vogliamo la Verità Bambini vittime di tratta, corpi e armi trovati… - HANIA243474887 : RT @embonaccorso: @Marcolit67 @HANIA243474887 Ad appartenere all'internet of bodies, IoB. É lo step successivo dell'internet of things, IoT… -