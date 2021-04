Blueberry Blondies | soffici | golosi e irresistibili dolcetti ai mirtilli!

Leggi su chedonna

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Se amate i frutti di bosco non potete non farvi conquistare dai, deie morbidi quadratini farciti ai mirtilli rigorosamente light. Per coloro che amano i dolci morbidi e cremosi e i frutti di bosco, questisaranno davvero perfetti,e anche preparati con ingredienti sani e leggeri. Niente L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it