Blizzard: gli Archivi di Overwatch 2021 sono disponibili (Di mercoledì 7 aprile 2021) Buone notizie per tutti i giocatori di Overwatch, sono infatti disponibili gli Archivi per quest’anno con un sistema di gioco tutto rinnovato L’evento Archivi di Overwatch, naturalmente firmato Blizzard, è disponibile sia per i possessori di PC, Xbox, PS4 e Nintendo Switch. Vediamo dunque di capire un po’ meglio la questione perché le novità e le cose da dire sono veramente tante! Overwatch: ecco le novità da sapere sugli Archivi di quest’anno Le sfide settimanali degli Archivi di Overwatch hanno già avuto inizio nella giornata di ieri, 6 aprile, e saranno valide fino al 27, sempre di questo mese, per dare l’opportunità a tutti i giocatori di arricchire la propria collezione. Ecco ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 7 aprile 2021) Buone notizie per tutti i giocatori diinfattigliper quest’anno con un sistema di gioco tutto rinnovato L’eventodi, naturalmente firmato, è disponibile sia per i possessori di PC, Xbox, PS4 e Nintendo Switch. Vediamo dunque di capire un po’ meglio la questione perché le novità e le cose da direveramente tante!: ecco le novità da sapere suglidi quest’anno Le sfide settimanali deglidihanno già avuto inizio nella giornata di ieri, 6 aprile, e saranno valide fino al 27, sempre di questo mese, per dare l’opportunità a tutti i giocatori di arricchire la propria collezione. Ecco ...

