Biden sui vaccini: "Dal 19 tutti gli adulti in Usa avranno diritto". Il video (Di mercoledì 7 aprile 2021) Milano, 7 apr. (askanews) – "Ancora molto lavoro da fare". Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden annuncia che a partire dal 19 aprile tutti gli adulti americani avranno diritto alla vaccinazione, ma il nuovo leader della Casa Bianca è cauto: la lotta contro il virus è tutt'altro che finita e non bisogna abbandonarsi a facili entusiami. "Capisco che possa confondere il fatto che il programma di vaccinazione stia salvando decine di migliaia di vite, ma la pandemia rimane pericolosa. Lasciatemelo spiegare in una sola parola: tempo. Tempo. Anche muovendoci alla velocità record a cui ci stiamo muovendo, non siamo nemmeno a metà della ...

