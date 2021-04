Biden segue Trump. Gli Usa non torneranno nel trattato Open Skies (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tornare nel trattato Open Skies manderebbe il “wrong message” alla Russia. È per questo che l’amministrazione di Joe Biden conferma la decisione presa lo scorso anno da Donald Trump, ovvero recedere dagli accordi sui “cieli aperti”, almeno stando alla nota diplomatica che gli Stati Uniti hanno inviato agli alleati, resa nota oggi in esclusiva da DefenseNews. Lunedì scorso, il dipartimento di Stato guidato da Tony Blinken ha dichiarato che nessuna decisione è ancora stata presa dall’attuale amministrazione. Eppure, la comunicazione fornita agli alleati, datata 31 marzo, spiega perché gli Usa non torneranno all’interno degli accordi. IL trattato Le ragioni sono le stesse che furono alla base della decisione ufficializzata nel 2020 sull’uscita dal ... Leggi su formiche (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tornare nelmanderebbe il “wrong message” alla Russia. È per questo che l’amministrazione di Joeconferma la decisione presa lo scorso anno da Donald, ovvero recedere dagli accordi sui “cieli aperti”, almeno stando alla nota diplomatica che gli Stati Uniti hanno inviato agli alleati, resa nota oggi in esclusiva da DefenseNews. Lunedì scorso, il dipartimento di Stato guidato da Tony Blinken ha dichiarato che nessuna decisione è ancora stata presa dall’attuale amministrazione. Eppure, la comunicazione fornita agli alleati, datata 31 marzo, spiega perché gli Usa nonall’interno degli accordi. ILLe ragioni sono le stesse che furono alla base della decisione ufficializzata nel 2020 sull’uscita dal ...

