Bernaudo: "A Roma lo Stato imprenditore ha fallito. Mi candido a Sindaco per una rivoluzione liberista" (Di mercoledì 7 aprile 2021) di Antonello Sette Bernaudo, lei è anche Presidente di Sos partita Iva e quindi, prima di chiederle della sua candidatura a Sindaco di Roma, le domando che cosa pensa degli gli scontri di ieri a ... Leggi su globalist (Di mercoledì 7 aprile 2021) di Antonello Sette, lei è anche Presidente di Sos partita Iva e quindi, prima di chiederle della sua candidatura adi, le domando che cosa pensa degli gli scontri di ieri a ...

