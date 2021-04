Berlusconi ricoverato, arrivo in elicottero al San Raffaele: come sta (Di mercoledì 7 aprile 2021) Silvio Berlusconi ricoverato, il leader di Forza Italia ha raggiunto in volo l’ospedale. Si tratta del secondo ricovero in poco tempo per lui. Berlusconi ricoverato, ancora una volta il fondatore di Forza Italia deve fare il proprio ingresso in ospedale per dei problemi di salute. L’84enne ex presidente del Consiglio è attualmente sottoposto alle cure L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 7 aprile 2021) Silvio, il leader di Forza Italia ha raggiunto in volo l’ospedale. Si tratta del secondo ricovero in poco tempo per lui., ancora una volta il fondatore di Forza Italia deve fare il proprio ingresso in ospedale per dei problemi di salute. L’84enne ex presidente del Consiglio è attualmente sottoposto alle cure L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

Agenzia_Ansa : Silvio Berlusconi è ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano da ieri pomeriggio. Dopo una visita di controllo… - repubblica : ?? Milano, Silvio Berlusconi ancora ricoverato per accertamenti al San Raffaele - SkyTG24 : Milano, Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele per accertamenti - JohnHard3 : RT @dukana2: #Berlusconi ricoverato all'ospedale da #Zangrillo??perchè domani c’è la sentenza?? #Ruby nipote di #Mubarak ??a #Siena ??per #… - PotereaiSith : @perchetendenza Guarda caso (e non voglio pensar male), Silvio si era già sentito male a gennaio per l’udienza sul… -