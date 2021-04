Berlusconi ricoverato al San Raffaele. Rischia di saltare la sentenza del Ruby ter (Di mercoledì 7 aprile 2021) Silvio Berlusconi è di nuovo ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano da ieri pomeriggio. Dopo una visita di controllo, fanno sapere Fonti di Forza Italia, si è deciso di sottoporre l’ex premier ad alcuni accertamenti. Berlusconi, che ha trascorso la Pasqua nella casa di sua figlia Marina in Provenza, ha raggiunto l’ospedale in elicottero. Domani è in programma la sentenza per la parte toscana del processo Ruby ter, che vede imputato a Siena il leader di Forza Italia per corruzione in atti giudiziari insieme a Danilo Mariani, pianista di Arcore. Ma tutto potrebbe slittare proprio a causa del nuovo ricovero, come già accaduto il 14 gennaio scorso, per la precedente udienza: i legali dell’ex premier potrebbero richiedere il rinvio per legittimo impedimento. Gli avvocati Federico ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 7 aprile 2021) Silvioè di nuovoall’ospedale Sandi Milano da ieri pomeriggio. Dopo una visita di controllo, fanno sapere Fonti di Forza Italia, si è deciso di sottoporre l’ex premier ad alcuni accertamenti., che ha trascorso la Pasqua nella casa di sua figlia Marina in Provenza, ha raggiunto l’ospedale in elicottero. Domani è in programma laper la parte toscana del processoter, che vede imputato a Siena il leader di Forza Italia per corruzione in atti giudiziari insieme a Danilo Mariani, pianista di Arcore. Ma tutto potrebbe slittare proprio a causa del nuovo ricovero, come già accaduto il 14 gennaio scorso, per la precedente udienza: i legali dell’ex premier potrebbero richiedere il rinvio per legittimo impedimento. Gli avvocati Federico ...

