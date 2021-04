BEAUTIFUL | anticipazioni 8 aprile | BROOKE schiaffeggia SHAUNA e…

(Di mercoledì 7 aprile 2021)puntatadi giovedì 82021: Leggi anche:italiane: Katie svela a Wyatt che Sally sta per morire Anche Bill (Don Diamont) ha perdonato Flo (Katrina Bowden) e così Wyatt (Darin Brooks), felice, confessa alla giovane Fulton che è ancora lei quella che vuole nella sua vita. Il dialogo tra(Katherine Kelly Lang) e Quinn (Rena Sofer) si è fatto rovente, con la Logan che ha accusato la nemica di sentirsi minacciata dal suo passato con Eric (John McCook). Le cose peggiorano con l’arrivo di(Denise Richards), che, definendo “spazzatura”,! Quinn, per difendere l’amica, ricambia il gesto della rivale, al punto da farla finire a terra. ...

Ecco il Riassunto di cosa succede :diper la settimana dal 12 al 17 aprile 2021 Puntata in onda Lunedì 12 aprile 2021 Flo racconta a Bill e Katie come sia stata coinvolta nel ...puntata oggi, 7 aprile Nella puntata di oggi, mercoledì 7 aprile, di, Brooke si reca come una furia a casa di Eric con l'intento di parlare con il suo ex suocero ...Le anticipazioni americane segnalano che, con lo scopo di proteggere suo figlio, il capo della Spencer Publications prende la situazione in mano e si impegna in una copertura rischiosa ...