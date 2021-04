Beautiful, anticipazioni 11-17 aprile: Wyatt torna insieme a Flo (Di mercoledì 7 aprile 2021) tornano le anticipazioni settimanali di Beautiful e riguardanti ciò che andrà in onda su Canale 5 da domenica 11 a sabato 17 aprile. Dopo lo scontro tra Quinn, Shauna e Brooke, tra quest’ultima e la moglie di Eric sarà guerra aperta. Wyatt invece, deciderà di mollare Sally per stare con Flo, ma la Spectra non vorrà farsi in disparte così facilmente. Wyatt molla Sally e si rimette con Flo Nelle prossime puntate di Beautiful, Brooke racconterà a Katie dello scontro con Quinn, mentre quest’ultima dirà a Shauna che penserà lei a vendicarsi di Brooke. Flo invece, racconterà a Bill e Katie come si sarà trovata coinvolta nel rapimento di Beth e confesserà ai due che lei e Wyatt staranno per tornare insieme. ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 7 aprile 2021)no lesettimanali die riguardanti ciò che andrà in onda su Canale 5 da domenica 11 a sabato 17. Dopo lo scontro tra Quinn, Shauna e Brooke, tra quest’ultima e la moglie di Eric sarà guerra aperta.invece, deciderà di mollare Sally per stare con Flo, ma la Spectra non vorrà farsi in disparte così facilmente.molla Sally e si rimette con Flo Nelle prossime puntate di, Brooke racconterà a Katie dello scontro con Quinn, mentre quest’ultima dirà a Shauna che penserà lei a vendicarsi di Brooke. Flo invece, racconterà a Bill e Katie come si sarà trovata coinvolta nel rapimento di Beth e confesserà ai due che lei estaranno perre. ...

