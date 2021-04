Bayern Monaco-Psg, Pochettino: “Abbiamo sofferto. Ritorno? Dormirò poco” (Di mercoledì 7 aprile 2021) “Dormirò poco pensando al Ritorno. Sappiamo che il Bayern ci farà soffrire, non sarà semplice nemmeno in Parigi. Speriamo di avere un rendimento migliore con un risultato positivo“. Lo ha dichiarato il tecnico del PSG, Mauricio Pochettino, dopo la vittoria per 2-3 sul Bayern Monaco. “Abbiamo sofferto, è stata una partita difficile contro una grande squadra. Ci siamo aiutati molto tra di noi e Abbiamo sfruttato anche un pizzico di fortuna – ha aggiunto Pochettino ai microfoni di Sky Sport -. Abbiamo difeso con tanta intensità, in certi momenti Abbiamo anche concesso tanto, ma alla fine dobbiamo essere soddisfatti di questo piccolo vantaggio che ci siamo creati”. Infine ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 aprile 2021) “pensando al. Sappiamo che ilci farà soffrire, non sarà semplice nemmeno in Parigi. Speriamo di avere un rendimento migliore con un risultato positivo“. Lo ha dichiarato il tecnico del PSG, Mauricio, dopo la vittoria per 2-3 sul. “, è stata una partita difficile contro una grande squadra. Ci siamo aiutati molto tra di noi esfruttato anche un pizzico di fortuna – ha aggiuntoai microfoni di Sky Sport -.difeso con tanta intensità, in certi momentianche concesso tanto, ma alla fine dobbiamo essere soddisfatti di questo piccolo vantaggio che ci siamo creati”. Infine ...

