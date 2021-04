Bayern Monaco-Psg: Muller firma il gol del 2-2, ma Mbappé riporta subito avanti i parigini (VIDEO) (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il Bayern Monaco pareggia i conti contro il Psg grazie al colpo di testa vincente di Thomas Muller. Il tedesco è svettato di testa con i tempi giusti e ha siglato la rete del 2-2, andando a completare la rimonta dei bavaresi dopo l’iniziale doppio vantaggio degli ospiti. Tuttavia, la situazione di pareggio è durata appena 8? dato che Kylian Mbappé è salito in cattedra. Il fuoriclasse francese ha siglato la sua doppietta personale, riportando avanti i parigini grazie ad un capolavoro. Di seguito i VIDEO dei due gol. GOL 2-2 (60? Muller) GOL 2-3 (68? Mbappé) SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 7 aprile 2021) Ilpareggia i conti contro il Psg grazie al colpo di testa vincente di Thomas. Il tedesco è svettato di testa con i tempi giusti e ha siglato la rete del 2-2, andando a completare la rimonta dei bavaresi dopo l’iniziale doppio vantaggio degli ospiti. Tuttavia, la situazione di pareggio è durata appena 8? dato che Kylianè salito in cattedra. Il fuoriclasse francese ha siglato la sua doppietta personale,ndograzie ad un capolavoro. Di seguito idei due gol. GOL 2-2 (60?) GOL 2-3 (68?) SportFace.

