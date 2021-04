Bayern Monaco-Psg, Marquinhos in gol. Poi si fa male ed esce (VIDEO) (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il Bayern Monaco è sotto di due gol sotto la neve di Monaco di Baviera nell’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Psg. Dopo la rete dell’1-0 di Mbappè, è Marquinhos a firmare il raddoppio dopo essere scattato in posizione regolare alle spalle della difesa bavarese. Subito dopo il gol però, l’ex difensore della Roma ha chiesto il cambio a causa di un problema di natura muscolare. Nelle prossime ore saranno svolti gli esami strumentali per valutare l’entità del danno. Pochettino incrocia le dita. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 7 aprile 2021) Ilè sotto di due gol sotto la neve didi Baviera nell’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Psg. Dopo la rete dell’1-0 di Mbappè, èa firmare il raddoppio dopo essere scattato in posizione regolare alle spalle della difesa bavarese. Subito dopo il gol però, l’ex difensore della Roma ha chiesto il cambio a causa di un problema di natura muscolare. Nelle prossime ore saranno svolti gli esami strumentali per valutare l’entità del danno. Pochettino incrocia le dita. SportFace.

Advertising

pisto_gol : Dal 1982 a oggi, solo 2 club sono stati rappresentati in tutte le finali del Mondiale di Calcio : Bayern Monaco e I… - occhioceruleo : Il PSG è la classica squadra che passa un girone con Manchester United e Lipsia, elimina nell'ordine Barcellona, Ba… - _cristianoit : @Piojercita Ciao Annie ! Io dico Porto vs. Chelsea 1-3 e Bayern vs PSG 3-2..vediamo come va !! A Monaco nevica molto forte ! - EdwardRed7 : Stasera il Bayern Monaco vede le streghe. Quando trova squadre veloci di pensiero soffre sempre. #BayernPSG #UEFAChampionsLeague - _thePrince7 : Il Bayern la riapre, mai darli per spacciati. Partita mozzafiato a Monaco ???? #ChampionsLeague #BAYPSG -