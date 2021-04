Bayern Monaco-Psg, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 7 aprile 2021) Match di andata dei quarti di finale di Champions League Bayern Monaco e Paris Saint Germain. Queste le formazioni ufficiali:Bayern Monaco: (4-2-3-1) Neuer; Pavard, Süle, Alaba, Lucas Hernández; Kimmich, Goretzka; Sané, Müller, Coman; Choupo-Moting.PSG (4-2-3-1): Keylor Navas; Dagba, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Gueye, Danilo; Di María, Neymar, Draxler; Mbappé.caption id="attachment 1114659" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di mercoledì 7 aprile 2021) Match di andata dei quarti di finale di Champions Leaguee Paris Saint Germain. Queste le: (4-2-3-1) Neuer; Pavard, Süle, Alaba, Lucas Hernández; Kimmich, Goretzka; Sané, Müller, Coman; Choupo-Moting.PSG (4-2-3-1): Keylor Navas; Dagba, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Gueye, Danilo; Di María, Neymar, Draxler; Mbappé.caption id="attachment 1114659" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/caption ITA Sport Press.

