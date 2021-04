Bayern Monaco - PSG 2 - 3 | Mbappé show | i parigini vincono l' andata

(Di mercoledì 7 aprile 2021)di Baviera , 7 aprile 2021 - Ilospita all'Allianz Arena il Paris Saint - Germain per l'dei quarti di finale di UEFA Champions League . Sotto un'intensa e atipica nevicata ...

di Baviera , 7 aprile 2021 - Ilospita all'Allianz Arena il Paris Saint - Germain per l'andata dei quarti di finale di UEFA Champions League . Sotto un'intensa e atipica nevicata primaverile, Mbappé sblocca subito il ...Autentici fiocchi di neve e ipotetici fuochi d'artificio, invece, all'Allianz Arena didi Baviera, dove il ParisSaint - Germain vendica la sconfitta subita l'anno scorso in finale proprio ...vince a Monaco per 3 a 2 decisivo Mbappè. Nella ripresa di gioco, nonostante una svista difensiva che ha creato un’occasione preziosa al Psg, i tedeschi vogliono il gol del pareggio, che arriva al 60’ ...Un 3-2 di importanza enorme del Paris Saint-Germain sotto la neve di Monaco, i blues ipotecano la qualificazione contro i Dragoes ...