Basket | Virtus Bologna alla Segafredo Arena fino al 2024 La squadra femminile giocherà in Europa

Leggi su oasport

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Laresterà, sita all’interno diFiere,al. L’accordo è stato annunciato nella giornata di ieri, a margine di gara-1 di semifinale di EuroCup 2020-2021 vinta dalle V nere per 80-76 nei confronti dell’UNICS Kazan con 27 punti di un monumentale Milos Teodosic. L’, utilizzata per cinque partite nell’annata 2019-2020 in Serie A, è poi diventata sede fissa degli incontri del club bianconero in questa difficile stagione, e ha inoltre ospitato sia la Supercoppa Italiana maschile (con pubblico limitato) che la Coppa Italia. A proposito di donne, è stato inoltre confermato che nella prossima annata, anche graziepropria quarta posizione in ...