Basket femminile: Vigarano, ultima, costretta a chiudere la stagione di Serie A1 dal Covid-19. Ma non è l’unica questione (Di mercoledì 7 aprile 2021) Comincia a delinearsi davvero la questione del finale di stagione per quanto riguarda la Serie A1 2020-2021. E anche alcuni verdetti si stanno sempre più delineando, ma non certo nel modo che sarebbe stato voluto da giocatrici, allenatori e società impegnate in un’annata a lungo segnata dal Covid-19. Ed è proprio questa la ragione per cui, dalla scorsa settimana, la Dondi Multistore Vigarano è stata messa in quarantena dall’unità sanitaria di Ferrara. Numerose positività all’interno del gruppo squadra, aumentate proprio oggi di quattro unità tra le giocatrici, fanno sì che, alla meglio, tutto possa essere risolto solo al 21 aprile, data nella quale ci potranno essere i tamponi per i casi di positività odierni. La Lega Basket femminile ha già comunicato dalla giornata ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 aprile 2021) Comincia a delinearsi davvero ladel finale diper quanto riguarda laA1 2020-2021. E anche alcuni verdetti si stanno sempre più delineando, ma non certo nel modo che sarebbe stato voluto da giocatrici, allenatori e società impegnate in un’annata a lungo segnata dal-19. Ed è proprio questa la ragione per cui, dalla scorsa settimana, la Dondi Multistoreè stata messa in quarantena dall’unità sanitaria di Ferrara. Numerose positività all’interno del gruppo squadra, aumentate proprio oggi di quattro unità tra le giocatrici, fanno sì che, alla meglio, tutto possa essere risolto solo al 21 aprile, data nella quale ci potranno essere i tamponi per i casi di positività odierni. La Legaha già comunicato dalla giornata ...

Advertising

OA_Sport : Basket femminile: per Vigarano la stagione finisce a causa della quarantena generalizzata. E non c'è solo la Dondi… - OA_Sport : Basket: tempo di novità tra arena e sezione femminile alla Virtus Bologna - SalernoSport24 : ??? Il COVID-19 ridisegna il finale del campionato di A1 femminile. Cosa cambia per la OMEPS Battipaglia? #Sport… - NicoEsp72 : RT @MicheleDelGatto: ?? Basket e minibasket femminile, da @decathlonitalia si trova qualità e convenienza ?? Non perdetevi l'articolo di @luc… - Fillidemazz : RT @MicheleDelGatto: ?? Basket e minibasket femminile, da @decathlonitalia si trova qualità e convenienza ?? Non perdetevi l'articolo di @luc… -