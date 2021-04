Barbara D’Urso via da Mediaset? La decisione: cosa cambia nella tv italiana (domenica compresa) (Di mercoledì 7 aprile 2021) Sulla scia del vociferare turbolento circa una delle conduttrici più amate e seguite delle reti Mediaset, continuano a circolare indiscrezioni. Di certo e ormai di pubblico dominio, c’è il fatto che per Barbara D’Urso tra i corridoi di Cologno Monzese non corra un buon clima, eppure personalità influenti come la sua sono dure a morire. Complice l’ingente calo di ascolti del suo programma Live Non è la D’Urso, non più sufficienti a sopportare la qualità dei programmi condotti da Barbara D’Urso, la chiusura della stessa trasmissione è arrivata repentina. In aggiunta, la conduttrice non sarebbe più portata sul palmo della mano dai vertici aziendali. Barbara D’Urso e le voci di addio da Mediaset: il futuro di Pimeriggio ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 7 aprile 2021) Sulla scia del vociferare turbolento circa una delle conduttrici più amate e seguite delle reti, continuano a circolare indiscrezioni. Di certo e ormai di pubblico dominio, c’è il fatto che pertra i corridoi di Cologno Monzese non corra un buon clima, eppure personalità influenti come la sua sono dure a morire. Complice l’ingente calo di ascolti del suo programma Live Non è la, non più sufficienti a sopportare la qualità dei programmi condotti da, la chiusura della stessa trasmissione è arrivata repentina. In aggiunta, la conduttrice non sarebbe più portata sul palmo della mano dai vertici aziendali.e le voci di addio da: il futuro di Pimeriggio ...

