Barbara D’Urso lascia Mediaset? Spunta un nuovo contratto milionario (Di mercoledì 7 aprile 2021) Barbara D’Urso pronta a lasciare Mediaset? La “bomba” è esplosa nelle scorse ore e tutto porterebbe in una direzione ben precisa. Ecco quale Nelle scorse ore è esplosa la “bomba”: la celebre conduttrice sarebbe pronta a lasciare Mediaset ed accogliere un nuovo contratto milionario. Ma come mai una delle punte di diamante in casa Biscione L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 7 aprile 2021)pronta are? La “bomba” è esplosa nelle scorse ore e tutto porterebbe in una direzione ben precisa. Ecco quale Nelle scorse ore è esplosa la “bomba”: la celebre conduttrice sarebbe pronta areed accogliere un. Ma come mai una delle punte di diamante in casa Biscione L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

tinaknowss : Mi spiace dirlo ma il programma russo in questione è una sorta di Barbara D'Urso con molta meno decenza. È sempre s… - zazoomblog : Barbara D’Urso spunta foto dal passato: Carmelita a 20 anni capelli cortissimi e ondulati - #Barbara #D’Urso… - bearbops : Io capisco che Barbara D'Urso non stia simpatica a molti, che spettacolarizza il dolore, ma continuare a paragonare… - blogtivvu : Barbara d’Urso sostituita da Elisa Isoardi? Il gossip TV prende forma: cosa potrebbe succedere a #Mediaset… - GiadaV_88 : In Italia abbiamo Barbara D'Urso, in Russia hanno Dimitry Borisov -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Patrizia De Blanck non va dalla DUrso Profondamente offesa mi ha Gossip News