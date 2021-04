Azimut, raccolta netta positiva per 943 milioni di euro a marzo (Di mercoledì 7 aprile 2021) (Teleborsa) – Azimut ha registrato una raccolta netta positiva per 943 milioni di euro a marzo, raggiungendo così 9,4 miliardi di euro da inizio anno. Nel primo trimestre del 2021, il gruppo ha raccolto 2,5 miliardi di euro al netto dell’acquisizione di Sanctuary Wealth, pari a 2.6x la raccolta netta registrata nello stesso periodo 2020. Il totale delle masse comprensive del risparmio amministrato a fine marzo si attesta per la prima volta nella storia del gruppo a 72,3 miliardi di euro, raggiungendo il record di 50 miliardi di euro di masse gestite. Il dato di raccolta nel mese di marzo ha beneficiato del ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 7 aprile 2021) (Teleborsa) –ha registrato unaper 943di, raggiungendo così 9,4 miliardi dida inizio anno. Nel primo trimestre del 2021, il gruppo ha raccolto 2,5 miliardi dial netto dell’acquisizione di Sanctuary Wealth, pari a 2.6x laregistrata nello stesso periodo 2020. Il totale delle masse comprensive del risparmio amministrato a finesi attesta per la prima volta nella storia del gruppo a 72,3 miliardi di, raggiungendo il record di 50 miliardi didi masse gestite. Il dato dinel mese diha beneficiato del ...

Advertising

DividendProfit : Azimut, raccolta netta positiva per 943 milioni di euro a marzo - MilanoFinanza : Azimut, a marzo la raccolta raggiunge 943 milioni - tvbusiness24 : Marzo ricco per #Azimut: la raccolta netta è positiva per 943 mln -