Avviate le vaccinazioni dai medici di base a casa di chi non si può muovere (Di mercoledì 7 aprile 2021) Centottanta medici di medicina generale ritirano oggi, mercoledì 7 aprile, dall’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo i vaccini anti Covid19 che verranno somministrati a circa 3.200 pazienti allettati che saranno vaccinati alle loro abitazioni nei prossimi giorni. Con questi numeri, diffusi da ATS Bergamo, ha inizio, dopo la fase sperimentale di settimana scorsa che aveva visto coinvolti – al fine di testate le procedure – 10 medici per circa 200 pazienti, la campagna vaccinale per le persone impossibilitare a raggiungere i centri di vaccinazione. “Il lavoro che ha condotto alla giornata odierna ha avuto un’intensa fase di preparazione insieme ai medici di medicina generale per stilare le liste degli aventi diritto e per organizzare la distribuzione dei vaccini Moderna attraverso la rete dei Centri ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 7 aprile 2021) Centottantadina generale ritirano oggi, mercoledì 7 aprile, dall’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo i vaccini anti Covid19 che verranno somministrati a circa 3.200 pazienti allettati che saranno vaccinati alle loro abitazioni nei prossimi giorni. Con questi numeri, diffusi da ATS Bergamo, ha inizio, dopo la fase sperimentale di settimana scorsa che aveva visto coinvolti – al fine di testate le procedure – 10per circa 200 pazienti, la campagna vaccinale per le persone impossibilitare a raggiungere i centri di vaccinazione. “Il lavoro che ha condotto alla giornata odierna ha avuto un’intensa fase di preparazione insieme aidina generale per stilare le liste degli aventi diritto e per organizzare la distribuzione dei vaccini Moderna attraverso la rete dei Centri ...

