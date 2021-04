Autostrade, per l’acquisto si fa sotto il presidente del Real Madrid Florentino Perez (Di mercoledì 7 aprile 2021) Le Autostrade italiane fanno gola. Nonostante i Cinqueballe – pardon: i Cinquestelle – continuino a ripetere, fin dal giorno della tragedia del ponte Morandi – che ci avrebbero pensato loro a togliere di mezzo i Benetton e che le Autostrade sarebbero state tenute lontane dai privati, ora rimbalza su ogni sito e giornale italiano la notizia che Florentino Perez, noto in Italia per essere il presidente della gloriosa squadra di calcio del Real Madrid, sarebbe interessato con il suo gruppo Acs ad acquistare le quote di Atlantia. Mentre prosegue – in teoria – la delicata partita che si sta svolgendo attorno ad Atlantia e alla sua controllata Aspi che dovrebbe passare sotto le insegne della cordata costituita da Cassa depositi e prestiti, i fondi Blackstone ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 7 aprile 2021) Leitaliane fanno gola. Nonostante i Cinqueballe – pardon: i Cinquestelle – continuino a ripetere, fin dal giorno della tragedia del ponte Morandi – che ci avrebbero pensato loro a togliere di mezzo i Benetton e che lesarebbero state tenute lontane dai privati, ora rimbalza su ogni sito e giornale italiano la notizia che, noto in Italia per essere ildella gloriosa squadra di calcio del, sarebbe interessato con il suo gruppo Acs ad acquistare le quote di Atlantia. Mentre prosegue – in teoria – la delicata partita che si sta svolgendo attorno ad Atlantia e alla sua controllata Aspi che dovrebbe passarele insegne della cordata costituita da Cassa depositi e prestiti, i fondi Blackstone ...

