Augusta Turiaco, i risultati dell’autopsia della prof morta (Di mercoledì 7 aprile 2021) "Disporre l'immediata sospensione cautelativa della somministrazione del vaccino AstraZeneca per i soggetti con età inferiore a 60 anni nel pieno rispetto della campagna vaccinale". È la richiesta, presentata in un esposto alla Procura di Messina, all'Ema, all'Aifa e al ministero della Salute dai genitori della professoressa Augusta Turiaco, 55 anni, alla quale era stata somministrata una dose di AstraZeneca, morta dopo una settimana di coma farmacologico nel Policlinico della Città dello Stretto. L'esposto, presentato dall'avvocato Daniela Agnello, è motivato "nell'interesse della salute come diritto fondamentale dell'individuo e della collettività". Nel documento si sottolinea che l'esposto ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 7 aprile 2021) "Disporre l'immediata sospensione cautelativasomministrazione del vaccino AstraZeneca per i soggetti con età inferiore a 60 anni nel pieno rispettocampagna vaccinale". È la richiesta, presentata in un esposto alla Procura di Messina, all'Ema, all'Aifa e al ministeroSalute dai genitoriessoressa, 55 anni, alla quale era stata somministrata una dose di AstraZeneca,dopo una settimana di coma farmacologico nel PoliclinicoCittà dello Stretto. L'esposto, presentato dall'avvocato Daniela Agnello, è motivato "nell'interessesalute come diritto fondamentale dell'individuo ecollettività". Nel documento si sottolinea che l'esposto ...

Advertising

TgrSicilia : E' morta Augusta #Turiaco, la docente di musica in coma per una trombosi pochi giorni dopo che le era stato sommini… - wgaryjohnson : È morta l’insegnate Augusta Turiaco, emorragia cerebrale dopo il vaccino - LOsservatore14 : @veneto_ A volte non si ha la minima idea da che pericolo si è scampati credendo erratamente di avere ricevuto un t… - infoiteconomia : Messina: 'Sospendete Astrazeneca', l'esposto dei familiari di Augusta Turiaco - MessinaMag : Nell’odierno pomeriggio…, presso la Cattedrale di piazza Duomo, il vescovo ausiliario della Diocesi di Messina, Lip… -