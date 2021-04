ATP Marbella | avanza Mager A Cagliari bene Cecchinato | out Travaglia

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Gianlucacontinua a brillare in Spagna e vola agli ottavi del torneo ATP di. Ainvece, dopo la roboante vittoria di Musetti nel primo pomeriggio, passa il turno Marco, vincitore nel derby tutto italiano contro Thomas Fabbiano. Subito fuori a sorpresa Stefanocontro Gilles Simon.mette la sesta aProsegue l’ottimo momento di Gianluca. Il sanremese, grazie al successo contro il kazako Mikhail Kukushkin, è al secondo turno del torneo ATP di: 7-5 6-3 il risultato finale dopo 1h e 17 minuti di partita. Si tratta per lui della sesta vittoria consecutiva dopo le cinque ottenute la scorsa settimana al Challenger che si è svolto sui campi in terra battuta sempre ...

Continua la scia positiva del tennista sanremese che, dopo aver vinto il Challenger, oggi ha sconfitto in due set l'avversario kazako, per 7 - 5 6 - 3, nel suo debutto al torneo250 in ...... sempre a, il sanremese Gianluca Mager, fresco n° 91 del ranking, parte bene anche nel più importante (è un250) Andalucia Open di, 7 - 5 6 - 3 il punteggio nei sedicesimi ...Si sono appena conclusi i match di primo turno dell’ATP 250 di Marbella. Oggi l’unico italiano in campo, Gianluca Mager, ha vinto brillantemente la sfida contro il kazako Mikhail Kukushkin con il ...Al Sardegna Open, giornata dolce-amara per i tennisti italiani. Travaglia è stato sconfitto in rimonta da Simon che ora sfiderà Sonego agli ottavi. Cecchinato si è aggiudicato il derby italiano con Fa ...