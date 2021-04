Atletica: al via il raduno delle staffette, obiettivo 5 su 5 a Tokyo (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr. - (Adnkronos) - È la missione 5 su 5. Tradotto: cinque staffette su cinque alle Olimpiadi di Tokyo. Per questo obiettivo è al lavoro da stamattina, tra Roma e Formia, il team dei velocisti azzurri guidato dal responsabile di settore Filippo Di Mulo. È proprio “il prof” l'ospite della puntata di oggi del talk di Atletica TV, insieme a Irene Siragusa ed Edoardo Scotti, protagonisti nei due quartetti che hanno già staccato il pass per i Giochi (4x100 donne e 4x400 uomini). “Quando stamattina ho visto i ragazzi che provavano i cambi quasi non ci credevo, dopo tre raduni annullati negli ultimi mesi a causa della pandemia - esordisce Di Mulo - ho trovato un gruppo molto motivato e forse un po' arrugginito: lo scopo di questa settimana è togliere quella polvere e prepararci al meglio per le World Relays di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr. - (Adnkronos) - È la missione 5 su 5. Tradotto: cinquesu cinque alle Olimpiadi di. Per questoè al lavoro da stamattina, tra Roma e Formia, il team dei velocisti azzurri guidato dal responsabile di settore Filippo Di Mulo. È proprio “il prof” l'ospite della puntata di oggi del talk diTV, insieme a Irene Siragusa ed Edoardo Scotti, protagonisti nei due quartetti che hanno già staccato il pass per i Giochi (4x100 donne e 4x400 uomini). “Quando stamattina ho visto i ragazzi che provavano i cambi quasi non ci credevo, dopo tre raduni annullati negli ultimi mesi a causa della pandemia - esordisce Di Mulo - ho trovato un gruppo molto motivato e forse un po' arrugginito: lo scopo di questa settimana è togliere quella polvere e prepararci al meglio per le World Relays di ...

Ultime Notizie dalla rete : Atletica via Scuole, ciclabile, lungomare: piano da 8 milioni di euro nel 2021 La giunta approva l'elenco delle opere pubbliche Altra opera attesa ed annunciata è la realizzazione della nuova pista di atletica al campo di via D'Annunzio per una spesa di 450 mila euro. Sarà invece di 600 mila euro lo stanziamento richiesto per ...

Siena. Straneo cerca il pass per Tokyo Domenica 11 aprile la prima edizione della Tuscany Camp Marathon vedrà al via della prova femminile le piemontesi Valeria Straneo, in cerca delle 2h29:30 per volare a Tokyo, ...e della Toscana Atletica ...

Pista. Prove di Ripartenza Il Piemonte prova a ripartire anche in pista. L’area tecnica regionale ha infatti approntato un circuito di prove outdoor, ribattezzato PROVE DI RIPARTENZA, per tornare a gareggiare in pista, nel pien ...

