Atletica: al via il raduno delle staffette, obiettivo 5 su 5 a Tokyo (2) (Di mercoledì 7 aprile 2021) (Adnkronos) - Siragusa e Scotti sono tra gli atleti-simbolo delle staffette già certe di fare il bagaglio per il Giappone. “Da più di un anno non ci ritrovavamo tutte insieme - spiega la sprinter senese dell'Esercito - ora finalmente possiamo lavorare in otto, continuando a inserire nel gruppo le nuove leve che ci chiamano ‘vecchiette'! A parte questo, sono tutte alla mano e disponibili e sono curiosa di vederle all'opera in questa settimana. Non dimentichiamo che a Tokyo siamo già qualificate ma le World Relays danno anche il pass per i Mondiali di Eugene 2022 e noi non possiamo mancare”. Il racconto dello spogliatoio-staffetta è anche nelle parole di Edoardo Scotti (Carabinieri): “Ho vent'anni ma mi considerano un veterano. Io cerco di imparare da tutti, cerco di ispirarmi a loro per le tecniche e gli stili di corsa. E studio i ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) (Adnkronos) - Siragusa e Scotti sono tra gli atleti-simbologià certe di fare il bagaglio per il Giappone. “Da più di un anno non ci ritrovavamo tutte insieme - spiega la sprinter senese dell'Esercito - ora finalmente possiamo lavorare in otto, continuando a inserire nel gruppo le nuove leve che ci chiamano ‘vecchiette'! A parte questo, sono tutte alla mano e disponibili e sono curiosa di vederle all'opera in questa settimana. Non dimentichiamo che asiamo già qualificate ma le World Relays danno anche il pass per i Mondiali di Eugene 2022 e noi non possiamo mancare”. Il racconto dello spogliatoio-staffetta è anche nelle parole di Edoardo Scotti (Carabinieri): “Ho vent'anni ma mi considerano un veterano. Io cerco di imparare da tutti, cerco di ispirarmi a loro per le tecniche e gli stili di corsa. E studio i ...

Advertising

TV7Benevento : Atletica: al via il raduno delle staffette, obiettivo 5 su 5 a Tokyo (2)... - TV7Benevento : Atletica: al via il raduno delle staffette, obiettivo 5 su 5 a Tokyo... - atleticaitalia : #atletica Staffette azzurre, obiettivo 5 su 5 a Tokyo! ???? ?? Raduno al via, su Atletica TV il responsabile della ve… - LuigiGaudenzi : #Atletica in lutto: è morto #DonatoSabia #Olimpiadi - luca_rota1 : 250 metri. Non è la distanza di una nuova disciplina atletica, né l’altezza d’un qualche grattacielo in costruzione… -

Ultime Notizie dalla rete : Atletica via Scuole, ciclabile, lungomare: piano da 8 milioni di euro nel 2021 La giunta approva l'elenco delle opere pubbliche Altra opera attesa ed annunciata è la realizzazione della nuova pista di atletica al campo di via D'Annunzio per una spesa di 450 mila euro. Sarà invece di 600 mila euro lo stanziamento richiesto per ...

Siena. Straneo cerca il pass per Tokyo Domenica 11 aprile la prima edizione della Tuscany Camp Marathon vedrà al via della prova femminile le piemontesi Valeria Straneo, in cerca delle 2h29:30 per volare a Tokyo, ...e della Toscana Atletica ...

Atletica: al via il raduno delle staffette, obiettivo 5 su 5 a Tokyo Metro Atletica: al via il raduno delle staffette, obiettivo 5 su 5 a Tokyo Roma, 7 apr. - (Adnkronos) - È la missione 5 su 5. Tradotto: cinque staffette su cinque alle Olimpiadi di Tokyo. Per questo obiettivo è al lavoro da stamattina, tra Roma e Formia, il team dei velocist ...

Pista. Prove di Ripartenza Il Piemonte prova a ripartire anche in pista. L’area tecnica regionale ha infatti approntato un circuito di prove outdoor, ribattezzato PROVE DI RIPARTENZA, per tornare a gareggiare in pista, nel pien ...

Altra opera attesa ed annunciata è la realizzazione della nuova pista dial campo diD'Annunzio per una spesa di 450 mila euro. Sarà invece di 600 mila euro lo stanziamento richiesto per ...Domenica 11 aprile la prima edizione della Tuscany Camp Marathon vedrà aldella prova femminile le piemontesi Valeria Straneo, in cerca delle 2h29:30 per volare a Tokyo, ...e della Toscana...Roma, 7 apr. - (Adnkronos) - È la missione 5 su 5. Tradotto: cinque staffette su cinque alle Olimpiadi di Tokyo. Per questo obiettivo è al lavoro da stamattina, tra Roma e Formia, il team dei velocist ...Il Piemonte prova a ripartire anche in pista. L’area tecnica regionale ha infatti approntato un circuito di prove outdoor, ribattezzato PROVE DI RIPARTENZA, per tornare a gareggiare in pista, nel pien ...