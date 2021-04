Atalanta, positivo Pessina: si allarga il focolaio Italia (Di mercoledì 7 aprile 2021) Anche Matteo Pessina è risultato positivo al Coronavirus. Il giocatore dell'Atalanta ha fatto parte della spedizione azzurra di Mancini per il triplo impegno contro Irlanda del Nord, Bulgaria e ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 7 aprile 2021) Anche Matteoè risultatoal Coronavirus. Il giocatore dell'ha fatto parte della spedizione azzurra di Mancini per il triplo impegno contro Irlanda del Nord, Bulgaria e ...

Advertising

DiMarzio : #Atalanta, #Pessina positivo: il comunicato ufficiale - chiarandreella : RT @marifcinter: UFFICIALE - Atalanta B.C. comunica che, in seguito ai test molecolari effettuati ieri, martedì 6 aprile, il calciatore Mat… - sportli26181512 : Atalanta, Pessina positivo al Covid: Il centrocampista è asintomatico e in isolamento - LecceCalcio : Il focolaio-Nazionale colpisce anche l’Atalanta: l’ex Lecce Pessina positivo al Covid - - faustaaa__ : RT @marifcinter: UFFICIALE - Atalanta B.C. comunica che, in seguito ai test molecolari effettuati ieri, martedì 6 aprile, il calciatore Mat… -