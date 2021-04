AstraZeneca, oggi la decisione dell’Ema: l’Italia valuta il divieto sotto i 65 anni di età (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il verdetto dell’Ema sul vaccino anti-Covid di AstraZeneca arriverà oggi, mercoledì 7 aprile, alle ore 16. L’Agenzia europea del farmaco è pronta a pronunciarsi sul presunto legame tra il preparato anglo-svedese e i rarissimi casi di trombosi venosa cerebrale che hanno colpito, nei 30 Paesi dello Spazio economico europeo (Ue, Islanda, Norvegia, Liechtenstein), 44 persone su oltre 9 milioni di vaccinati. Secondo quanto trapelato già ieri, l’Ema potrebbe aggiornare le proprie valutazioni, riconoscendo di fatto il legame tra il vaccino di AstraZeneca e i rari casi di trombosi riscontrati, al netto di un rapporto tra rischi e benefici che resta favorevole. L’Agenzia europea per i medicinali, con ogni probabilità, non bloccherà l’uso del vaccino anglo-svedese, ma delegherà alle Agenzie di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il verdettosul vaccino anti-Covid diarriverà, mercoledì 7 aprile, alle ore 16. L’Agenzia europea del farmaco è pronta a pronunciarsi sul presunto legame tra il preparato anglo-svedese e i rarissimi casi di trombosi venosa cerebrale che hanno colpito, nei 30 Paesi dello Spazio economico europeo (Ue, Islanda, Norvegia, Liechtenstein), 44 persone su oltre 9 milioni di vaccinati. Secondo quanto trapelato già ieri, l’Ema potrebbe aggiornare le propriezioni, riconoscendo di fatto il legame tra il vaccino die i rari casi di trombosi riscontrati, al netto di un rapporto tra rischi e benefici che resta favorevole. L’Agenzia europea per i medicinali, con ogni probabilità, non bloccherà l’uso del vaccino anglo-svedese, ma delegherà alle Agenzie di ...

