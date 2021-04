AstraZeneca, oggi è il giorno decisivo: cosa sappiamo sui casi di trombosi e gli eventi avversi (Di mercoledì 7 aprile 2021) Si attende il parere dell'EMA. Una delle ipotesi è limitare il vaccino ad alcune categorie per età. Ma gli effetti sulla campagna vaccinale sarebbero comunque pesanti. E molti esperti rassicurano. Per ... Leggi su today (Di mercoledì 7 aprile 2021) Si attende il parere dell'EMA. Una delle ipotesi è limitare il vaccino ad alcune categorie per età. Ma gli effetti sulla campagna vaccinale sarebbero comunque pesanti. E molti esperti rassicurano. Per ...

Ultime Notizie dalla rete : AstraZeneca oggi Incontro ministri Salute Ue dopo verdetto su AstraZeneca ...delle campagne vaccinali alla luce della nuova decisione della commissione di valutazione del rischio (Prac) dell'Agenzia europea del farmaco (Ema) sul vaccino di AstraZeneca, attesa per oggi. Lo ...

AstraZeneca, conferenza stampa Ema: diretta video/ Vaccino con limitazioni fasce età? ... in attesa di capire se sarà già oggi il parere "definitivo" con possibili modifiche anche al "... AstraZeneca sospende test vaccino su bimbi/ "In attesa di chiarezza su casi trombosi" Raggiunto da Agorà ...

Incontro ministri Salute Ue dopo verdetto su AstraZeneca (ANSA) - BRUXELLES, 07 APR - Riunione straordinaria in videoconferenza dei ministri della Salute dell'Ue, oggi alle 18, per discutere delle campagne vaccinali alla luce della nuova decisione della com ...

AstraZeneca, è il giorno della verità: cosa sappiamo davvero sugli eventi avversi Il rischio è sempre quello della trombosi del seno cerebrale ma la novità è che oggi Ema ammette che sono "probabilmente" legate al vaccino AstraZeneca. Scrive Repubblica che fino a ieri sera era ...

