AstraZeneca, news Italia: seconda dose, cosa cambia (Di mercoledì 7 aprile 2021) (Adnkronos) - Il vaccino AstraZeneca raccomandato in Italia per gli over 60. L'Ema, l'agenzia europea del farmaco, ha chiarito che c'è un possibile legame fra il vaccino e casi molto rari di trombosi. La decisione delle autorità Italiane ha ovviamente conseguenze sulla campagna di vaccinazione. In particolare: chi ha già ricevuto la prima dose di AstraZeneca, riceverà anche la seconda dose? cosa significa 'vaccino raccomandato'? "Raccomandiamo l'uso preferenziale del vaccino AstraZeneca per gli over 60", dice il professor Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità. "Al momento non ci sono elementi per non considerare la somministrazione di AstraZeneca in chi ha ricevuto la prima ...

