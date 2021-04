AstraZeneca, l’Ema fornisce una nuova valutazione sul vaccino: «I benefici superano i rischi» (Di mercoledì 7 aprile 2021) l’Ema torna a parlare di AstraZeneca e degli effetti collaterali del vaccino. «Eventi rari di trombosi celebrale del vaccino, i benefici però superano i rischi» è questa la valutazione fornita dall’Agenzia europea del farmaco al termine di ulteriori verifiche. Nella nota si legge che bisogna rimanere consapevoli della possibilità che: «casi molto rari di coaguli di sangue combinati con bassi livelli di piastrine nel sangue si verifichino entro 2 settimane dalla vaccinazione» ma che «i fattori di rischio specifici non sono stati confermati». Leggi anche: Effetti collaterali vaccini Covid: AstraZeneca, Pfizer, Moderna e Johnson & Johnson a confronto Sabine Straus, PRAC Chair: “No specific risk factors could be ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 7 aprile 2021)torna a parlare die degli effetti collaterali del. «Eventi rari di trombosi celebrale del, iperò» è questa lafornita dall’Agenzia europea del farmaco al termine di ulteriori verifiche. Nella nota si legge che bisogna rimanere consapevoli della possibilità che: «casi molto rari di coaguli di sangue combinati con bassi livelli di piastrine nel sangue si verifichino entro 2 settimane dalla vaccinazione» ma che «i fattori dio specifici non sono stati confermati». Leggi anche: Effetti collaterali vaccini Covid:, Pfizer, Moderna e Johnson & Johnson a confronto Sabine Straus, PRAC Chair: “No specific risk factors could be ...

