AstraZeneca, l'Ema dopo gli ultimi casi di trombosi: "Benefici superano i rischi. Possibili effetti collaterali molto rari del vaccino"

È finita l'attesa per quanto riguarda il nuovo parere dell'Ema – Agenzia europea per i medicinali (European Medicines Agency) – che torna ad esprimersi ancora una volta sull'affidabilità del vaccino AstraZeneca. Un parere che è stato chiesto una nuova volta a fronte di quelli che sono stati gli ultimi casi di trombosi cerebrale che hanno comportato il decesso di alcuni soggetti che nei giorni precedenti si erano sottoposti alla vaccinazione anti Coronavirus.

AstraZeneca, la nuova valutazione dell'Ema

Ha avuto inizio oggi alle 16 l'attesa conferenza stampa di AstraZeneca, l'Agenzia europea del Farmaco che è stata chiamata a fare una seconda approfondita valutazione sul vaccino anti Coronavirus richiesta ...

