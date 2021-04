AstraZeneca | la nuova valutazione dell’Ema dopo gli ultimi casi di trombosi cerebrale | “Benefici superano i rischi Possibili effetti collaterali molto rari del vaccino”

(Di mercoledì 7 aprile 2021) È finita l’attesa per quanto riguarda il nuovo parere– Agenzia europea per i medicinali (European Medicines Agency) – che torna ad esprimersi ancora una volta sull’affidabilità del. Un parere che è stato chiesto unavolta a fronte di quelli che sono stati glidiche hanno comportato il decesso di alcuni soggetti che nei giorni precedenti si erano sottoposti alla vaccinazione anti Coronavirus., laHa avuto inizio oggi alle 16 l’attesa conferenza stampa di, l’Agenzia europea del Farmaco che è stata chiamata a fare una seconda approfondita ...

...Ema:rari nessi con trombosi "Gli eventi rari" di trombosi cerebrale "sono effetti collaterali molto rari" del vaccino. Lo riferisce l'Agenzia europea per i medicinali,Ema, dopo la...L'incontro per discutere delle campagne vaccinali alla luce delladecisione della commissione di valutazione del rischio Prac) dell'Agenzia europea del farmaco (Ema) sul vaccino di, ..."Il Comitato di farmacovigilanza conferma che i benefici dati dal vaccino di AstraZeneca superano senza dubbio i rischi ... o con il sesso della persona vaccinata e non vi saranno dunque nuove ..."Siamo in stretto contatto con l'Agenzia europea del farmaco (Ema) sulla valutazione della farmacovigilanza del vaccino di AstraZeneca. La valutazione è attesa per mercoledì" twitta la commissaria Ue ...