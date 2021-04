Astrazeneca, la decisione dell'Italia: "Uso preferenziale agli over 60" (Di mercoledì 7 aprile 2021) Locatelli: "Sì alla seconda somministrazione del vaccino". Speranza: "Subito la circolare che chiarisca" Articolo Crisanti: Astrazeneca è sicuro. "Trombosi? Più rischioso l'aereo" Leggi su quotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) Locatelli: "Sì alla seconda somministrazione del vaccino". Speranza: "Subito la circolare che chiarisca" Articolo Crisanti:è sicuro. "Trombosi? Più rischioso l'aereo"

