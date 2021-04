AstraZeneca, i Paesi europei verso la raccomandazione dell’uso solo per gli over 60. L’Italia si allinea (Di mercoledì 7 aprile 2021) Dopo che oggi l’Ema ha precisato che esiste un «forte legame» tra i rari casi di trombosi e il vaccino AstraZeneca, i ministri della Salute dei Paesi europei si sono riuniti per un incontro informale in videoconferenza per decidere le prossime mosse sulla campagna vaccinale contro il Coronavirus. Nonostante l’agenzia europea del farmaco non abbia dato raccomandazioni specifiche sulle fasce d’età da privilegiare per la somministrazione, l’uso del vaccino potrebbe essere raccomandato solo ai soggetti con un’età superiore ai 60 anni. Secondo quanto riferito dall’Ansa, sarebbe questa la posizione attorno alla quale starebbero convergendo i Paesi europei. Intanto, l’Organizzazione mondiale della sanità ha smorzato la posizione dell’Ema dichiarando che il collegamento tra il vaccino ... Leggi su open.online (Di mercoledì 7 aprile 2021) Dopo che oggi l’Ema ha precisato che esiste un «forte legame» tra i rari casi di trombosi e il vaccino, i ministri della Salute deisi sono riuniti per un incontro informale in videoconferenza per decidere le prossime mosse sulla campagna vaccinale contro il Coronavirus. Nonostante l’agenzia europea del farmaco non abbia dato raccomandazioni specifiche sulle fasce d’età da privilegiare per la somministrazione, l’uso del vaccino potrebbe essere raccomandatoai soggetti con un’età superiore ai 60 anni. Secondo quanto riferito dall’Ansa, sarebbe questa la posizione attorno alla quale starebbero convergendo i. Intanto, l’Organizzazione mondiale della sanità ha smorzato la posizione dell’Ema dichiarando che il collegamento tra il vaccino ...

Advertising

lorepregliasco : L'agenzia ANSA riferisce, da fonti qualificate, che l'uso del vaccino AstraZeneca potrebbe essere raccomandato solo… - VincenzoDeLuca : È urgente che il Governo chiarisca ad horas la utilizzabilità del vaccino #AstraZeneca. Il disastro comunicativo e… - fattoquotidiano : Il vaccino Astrazeneca potrebbe essere destinato esclusivamente a chi ha più di 60 anni in tutta l’Unione europea [… - GabrieleAdinolf : #AstraZeneca A febbraio vietata per gli over 65; ai primi di marzo bene per tutti; poi sospesa; quindi in diversi p… - brongosalvatore : RT @lorepregliasco: L'agenzia ANSA riferisce, da fonti qualificate, che l'uso del vaccino AstraZeneca potrebbe essere raccomandato solo dai… -